Dia do Beach Tennis pode ser instituído em Mato Grosso do Sul

beach tenis

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 114/2023, de autoria do deputado Lucas de Lima (PDT), que institui o " Dia do Beach Tennis", no Estado do Mato Grosso do Sul. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A data será comemorada anualmente no dia 27 de agosto e será incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei Estadual 3.945, de 4 de agosto de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado.

O autor da matéria traz dados da modalidade esportiva, também praticada no Brasil. “O Beach Tennis nasceu em 1987, na província de Ravenna, na Itália, e começou a se popularizar em 1996, consequentemente, a se profissionalizar, e a Federação Internacional de Tênis (ITF) instituiu algumas regras para o esporte. Ele reúne a mistura do tênis tradicional, vôlei de praia, badminton e frescobol, possuindo grandes características aeróbicas, e ajudando a fortalecer toda a musculatura, trazendo benefícios”, justifica o deputado.