Dirigentes de entidades esportivas de MS recebem capacitação do Comitê Brasileiro de Clubes

Encontro ocorre em 8 de julho / Lucas Castro, Fundesporte

Capacitar gestores municipais de esporte, representantes de clubes, associações e federações esportivas com temas relevantes de gestão moderna. Esse é o objetivo do Encontro de Gestores de Entidades de Práticas Esportivas, que ocorrerá dia 8 de julho, na Unigran Capital, em Campo Grande, das 8 às 18 horas.

O encontro é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), e CBC (Comitê Brasileiro de Clubes).

Projetos de desenvolvimento esportivo voltados à formação e manutenção de atletas olímpicos terão ênfase. Além disso, será detalhada a elaboração do chamamento público no edital da Fundesporte, as áreas de incentivo e como são pensados os critérios e pontos do processo de seleção.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente de forma on-line (clique aqui para acessar) até o dia 8 de julho. A carga horária é de 10 horas. No link, as inscrições estão divididas entre três públicos-alvo: representantes de clubes e associações, de federações esportivas, e gestores municipais de esporte.

“Esse é um encontro muito importante para desenvolvermos um debate sobre o que é e qual a importância do planejamento estratégico nas instituições esportivas, otimizar os processos de gestão, com eficiência, beneficiando o esporte sul-mato-grossense. Para isso, vamos contar com essa capacitação técnica do CBC”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Confira a programação do Encontro de Gestores de Entidades de Práticas Esportivas:

8h às 10h

Palestra – Gestão de clubes a partir do olhar do CBC: aspectos relevantes da gestão de clubes socioesportivos correlacionados ao Programa de Formação de Atletas do CBC

Ministrantes: Emerson Luiz Appel, gerente de esportes e relações institucionais do CBC e Edson Garcia, membro do Conselho Nacional do Esporte e do Comitê da Cadeia Produtiva do Esporte

10h

Oficina 1 – O que é o CBC, como integrar e ampliar o recebimento de benefícios

Ministrante: Elisiario Pires Palermo Junior, supervisor de integração e relacionamento do CBC

Oficina 2 – Editais de chamamento público da Fundesporte

Ministrante: Fabiane de Oliveira Macedo, assessora da diretoria da presidência da Fundesporte

Oficina 3 – Planejamento estratégico nas instituições esportivas

Ministrante: Philipe Rocha de Camargo, pesquisador em política, gestão e governança no esporte na UFPR (Universidade Federal do Paraná)

Serviço

Evento: Encontro de Gestores de Entidades de Práticas Esportivas

Data: 8 de julho (sábado)

Local: Unigran Capital – Rua Abrão Júlio Rahe, 325, Centro – Campo Grande (MS)

Inscrições gratuitas pelo link: https://bit.ly/encontrocbc

Mais informações e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.