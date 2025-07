Disputas de atletismo dos Jogos Escolares da Juventude ocorrem neste fim de semana

Arquivo, Fundesporte

Para fortalecer a formação de base de estudantes-atletas de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) realiza nos dias 5 e 6 de julho, das 7h às 17h, a competição da modalidade de atletismo dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 15 a 17 anos. As competições acontecerão no Parque Ayrton Senna.

Ao todo, cerca de 460 pessoas participam entre atletas, técnicos e dirigentes. O evento reúne estudantes de 15 a 17 anos, representantes de 31 municípios sul-mato-grossenses. O evento tem caráter seletivo para a etapa nacional, os Jogos da Juventude realizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), promovendo não apenas o espírito competitivo, mas também a inclusão de jovens atletas de diferentes regiões do estado. A competição já se consolidou como referência em nível estadual e cresce a cada edição.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o momento é de grande importância para o fortalecimento do esporte escolar e para a descoberta de novos talentos. "Estamos muito felizes com o crescimento do atletismo em nosso estado. Para que esse avanço continue, precisamos organizar competições cada vez mais bem estruturadas e acessíveis a todos os municípios e temos feito isso.”

Segundo a diretora dos Jogos Escolares da Juventude de MS, Karina Quaini, a modalidade tem ganhado cada vez mais força, e os atletas vêm se destacando em nível nacional.

“O atletismo funciona como seletiva para a fase nacional. Além dos campeões, atletas que atingem os índices exigidos também podem ser convocados, o que permite que até segundos ou terceiros colocados avancem, dependendo da prova. A modalidade está crescendo rapidamente no estado: o número de participantes subiu de cerca de 300, no ano passado, para quase 460 este ano, estabelecendo um recorde. Mesmo sem pistas oficiais, os municípios têm desenvolvido o atletismo com os recursos disponíveis, formando muitos atletas e garantindo uma representação estadual de destaque no cenário nacional”, destacou Karina.

As competições ocorrerão no Parque Ayrton Senna, localizado na Rua Jornalista Valdir Lago, 512 – Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. Os atletas começarão a ser recebidos no dia 4 de julho, a partir das 19h. A entrega da premiação será realizada no dia 6 de julho (domingo), a partir das 18h, no SINPOL-MS, localizado na Rua Teodoro Carvalho, 225 – Conjunto José Abraão.

Para mais informações, acesse:

Informativo Atletismo - Jogos Escolares da Juventude de MS (15 a 17 anos)

