Divulgada a primeira lista de contemplados do Bolsa Atleta 2025

Foi publicada na última quarta-feira (16/4) no Diário Oficial da União (DOU) a portaria com a primeira lista de atletas contemplados com a Bolsa Pódio do programa Bolsa-Atleta do Ministério do Esporte, referente ao Edital 2025. A lista beneficia atletas nas modalidades olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas. Dessa vez, 435 atletas foram beneficiados em diversas modalidades esportivas, um aumento de 39,4% em relação ao ano passado, quando 312 foram contemplados com o benefício.

Os atletas contemplados deverão assinar e encaminhar o Termo de Adesão eletronicamente por meio do Sistema Bolsa Atleta, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação da Portaria nº 35 de 16.04.2025

“É um momento de celebrar a trajetória de atletas que dedicam suas vidas ao esporte, superando os desafios com garra e talento. Reafirmamos o compromisso do Ministério do Esporte com o apoio técnico e financeiro necessário para que esses campeões trabalhem firmes rumo ao pódio. É a política pública cumprindo seu papel e transformando vidas por meio do esporte. Tudo isso mostra o reconhecimento do compromisso e da excelência dos nossos atletas de alto rendimento. O Ministério do Esporte reafirma, com essa iniciativa, o seu papel de fomentar o talento brasileiro rumo ao pódio, com transparência, seriedade e investimento constante no esporte nacional”, afirmou a secretária de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Iziane Marques.

O ministro do Esporte, André Fufuca, comentou o aumento no percentual dos atletas contemplados na primeira lista do Edital 2025. Para ele, esta é uma prova incontestável do sucesso e da importância do programa Bolsa Atleta. "A longevidade do Bolsa Atleta é o exemplo de política pública que deu certo na prática. São 20 anos assegurando aos atletas brasileiros o apoio indispensável para crescer e se desenvolver na sua modalidade esportiva. Os resultados que eles conquistam nas competições nacionais e internacionais nos enchem de orgulho e nos fazem trabalhar ainda mais para ampliar o alcance do Bolsa Atleta", disse o ministro.

Programa

Criado em 2005, na primeira gestão do presidente Lula, o programa tem por objetivo que os bolsistas de alto desempenho se dediquem, com exclusividade e tranquilidade, ao treinamento e a competições locais, sul-americanas, panamericanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas.

A categoria pódio é destinada a atletas de elite, posicionados entre os 20 melhores em seus rankings mundiais, que recebem benefícios entre R$ 5 mil e R$ 16 mil mensais.

Confira aqui a lista completa dos atletas contemplados

