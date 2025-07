Dobradinha: Atletas de Aquidauana brilham no'Brasileirão' de Canoagem

Equipe atingiu marca notável na competição / Clube de Regatas de Aquidauana

Dois atletas de Aquidauana subiram ao lugar mais alto do pódio na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, realizada no fim de semana em Santo Antônio de Pádua (RJ). Leandro Lúcio e Kauê Seben garantiram vitórias importantes para o esporte sul-mato-grossense, representando a cidade e o CRA (Clube de Regatas Aquidauana).

Leandro venceu as duas provas da categoria Turismo. Na prova clássica, de 3,5 km, fez o tempo de 17 minutos e 38 segundos. Na sprint, de 200 metros, marcou 71 segundos e 11 milésimos. “Participei de duas provas na categoria turismo, fiquei em primeiro lugar nas duas. Foi uma prova com muitas dificuldades, corredeiras muito fortes, mas graças a Deus consegui ser campeão nas duas provas e trazer esse título para Aquidauana mais uma vez”, afirmou.

"Apesar dos treinos em Aquidauana espera os desafios na prova, pois já conhecia um pouco o lugar da prova. Em 2011 competi lá também. Com nossos treinamentos conseguimos alcançar o melhor resultado. Não foi fácil porque na hora da prova sempre dá aquele friozinho na barriga, mas foquei na prova, nos detalhes do percurso e deu tudo certo", descreve.

Veterano na modalidade, Leandro compete há 17 anos e destaca o apoio do CRA como essencial para sua trajetória. “O CRA eu costumo falar que é nossa segunda casa, nossa segunda família, porque somos acolhidos pelo nosso presidente Roberto Girotto, que sempre está nos ajudando e incentivando a todos”, disse. Ele começou como aluno na escolinha da Lagoa Cumprida em 2008 e hoje atua como professor no mesmo projeto.

Pódio duplo

A outra vitória da delegação veio com Kauê Seben, que compete na categoria júnior. De acordo com Roberto Girotto, presidente do CRA, o resultado foi uma surpresa positiva. “Foi o canoísta Kauê Seben, de Aquidauana. Ele é júnior ainda, tá começando agora e é um atleta muito esforçado, treina bastante e também garantiu aí o seu primeiro lugar no campeonato brasileiro de canoagem.”

A delegação de Mato Grosso do Sul contou com 16 atletas, das cidades de Aquidauana, Anastácio, Bonito, Campo Grande e Dourados. Todos recebem apoio do programa Bolsa Atleta do governo estadual e treinam regularmente no Rio Aquidauana e na Lagoa Cumprida, onde o CRA mantém sua escolinha.

O clube também conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Confederação Brasileira de Canoagem, presidida por Rafael Girotto, presidente da CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem) e que também foi professor de Leandro. “A escolinha na Lagoa Cumprida está fazendo um ótimo trabalho. Creio que vão surgir muitos atletas olímpicos saindo da nossa cidade”, comentou o atleta.

O desempenho de Leandro, campeão da primeira etapa do campeonato nacional, evidencia a força do trabalho desenvolvido em Aquidauana e em todo o Mato Grosso do Sul. Segundo Rafael, o resultado coroa o esforço conjunto da Federação de Canoagem do Estado e do Clube Regatas, que vêm promovendo treinamentos consistentes na Lagoa Comprida. “Aquidauana sempre foi referência na canoagem, tanto por grandes nomes no esporte quanto pela realização de eventos”, afirmou.

Além da conquista de Leandro, outros atletas da delegação se destacaram entre os cinco melhores do país, com dois deles também subindo ao pódio. Para Rafael, os resultados demonstram que uma nova geração vem assumindo com excelência o legado deixado por nomes históricos da modalidade. “É só o começo da temporada, mas tenho certeza de que veremos mais aquidauanenses e sul-mato-grossenses no pódio ao longo do ano. Quem diz isso não sou eu, é o que eles vêm mostrando na água”, concluiu.



