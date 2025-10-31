Acessibilidade

31 de Outubro de 2025 • 21:16

Dois Irmãos do Buriti sedia 6ª etapa do Estadual de Velocross 2025

Provas acontecem nos dias 15 e 16 de novembro e integram as comemorações dos 38 anos do município

Redação

Publicado em 31/10/2025 às 21:00

Ao todo, serão 16 categorias em disputa / Reprodução/ Buriti News

A emoção das pistas está de volta com a 6ª etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross 2025, que será realizada nos dias 15 e 16 de novembro, em Dois Irmãos do Buriti. O evento reunirá os melhores pilotos do estado em um fim de semana repleto de velocidade, técnica e superação.

As disputas acontecerão na Associação dos Servidores da Educação de Dois Irmãos do Buriti (ASERAPE DIB-MS) e fazem parte da programação oficial de aniversário de 38 anos de emancipação política do município, trazendo ainda mais movimento e energia à cidade.

Ao todo, serão 16 categorias em disputa, incluindo VX-1, VX-2, VX-3, VX-F Nacional e VX-Nacional Pro, entre outras. A etapa promete acirradas batalhas pela liderança do campeonato, que segue equilibrado após quatro rodadas já realizadas.

O evento é uma realização do vereador Gabriel Miranda, com apoio da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Câmara Municipal, deputado federal Geraldo Resende e deputado estadual Lucas de Lima.

