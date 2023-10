Domingo é dia de Circuito Funec de Corrida de Rua em Corumbá

A 3ª etapa do Circuito Funec de Corrida de Rua vai ser realizada no domingo, 15 de outunbro. Promovida pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), a prova tem largada marcada para as 07 horas, na Praça Generoso Ponce.

A prova é dividida em percursos de caminhada de 3 km e corridas de 3 km, 5 km e 10 quilômetros, nas categorias feminina e masculina.

O Circuito Funec de Corrida de Rua é realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), tem como finalidade incentivar a prática esportiva, bem como proporcionar atividade de lazer e promoção de saúde; além de fomentar a difusão dessa forma de manifestação esportiva.