Dourados vence o Galo no primeiro confronto da final do Estadual

Jogo aconteceu no Estádio Douradão / Franz Mendes

O Dourados Atlético Clube (DAC) saiu na frente na briga pelo título estadual. Em um confronto intenso neste domingo (14), o Dourados superou o Operário por 1 a 0 no jogo de ida da fase final, realizado no Estádio Douradão. O gol decisivo foi marcado por Dandan no segundo tempo, colocando o Dourados a um passo de uma conquista inédita.

O público foi de 4.763 espectadores, gerando uma renda de R$ 68.750,00. Com esse resultado, o Dourados agora precisa apenas de um empate na partida de volta para levar o troféu para casa.

A partida de volta promete ser eletrizante e está marcada para o próximo domingo (21), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Operário precisa vencer por uma margem de dois gols para garantir o título diretamente ou, pelo menos, igualar o placar do primeiro jogo para tentar a sorte nos pênaltis.

Detalhes do Jogo Decisivo

O jogo foi marcado por uma estratégia clara do DAC de pressionar o adversário desde os primeiros minutos. O gol veio após uma jogada iniciada em um escanteio a favor do Operário. A defesa do Dourados afastou o perigo e iniciar um contra-ataque rápido. Flaviano, com um passe preciso, encontrou Dandan que superou o defensor com sua velocidade, driblou o goleiro Elisson e concluiu para o fundo das redes.