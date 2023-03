Duas irmãs e um sonho: "Judô Caminho Suave"

Participar de grandes competições, ganhar conhecimentos e experiências na modalidade são objetivos comuns das irmãs, a próxima competição é o Campeonato Brasileiro Região IV, em Brasília. A história que vamos contar é da Anna Beatriz e Anna Clara.

Elas começaram em 2018 no Judô, quando tinham 12 e 7 anos, respectivamente, no início como um "hobby", mas hoje se tornou coisa séria, treinos fortes, disciplina e foco nas conquistas.

Atualmente treinam na academia Top Fight - Judô Moura Aquidauana, com os senseis Osvaldo Benevides Jr e Robson Gatto.

Ao site O Pantaneiro, a mãe das meninas contou um pouco mais do início da caminhada no esporte.

“Iniciaram em 2018, a Bia começou nas competições primeiro, dois anos depois a Clara iniciou nas competições. Desde então, com muito esforço estamos conseguindo manter elas na modalidade que tem custo considerável com as viagens, inscrições, alimentação, fisioterapia, médico, exames entre outros gastos. Senão fosse a ajuda de amigos da família e apoio dos senseis provavelmente já não estariam mais na modalidade”.

Em 2022, Anna Beatriz conquistou:

5° Lugar, Sub 18, -44kg no Campeonato Brasileiro Final, em Vitória - ES.

3° Lugar, Sub 18, -44kg no Campeonato Brasileiro Região IV 2022, em Campo Grande -MS.

Campeã Torneio Início;

Sub 18, -44kg.

Campeã Meeting Estadual.

Sub 18, -44kg.

Anna Clara foi :

3° lugar, Sub 13, - 38kg no Campeonato Brasileiro Final, em Curitiba - PR;

3° Lugar, Sub 13, - 38kg, no Campeonato Brasileiro Região IV 2022, em Campo Grande - MS.

Campeã Torneio Início;

Sub 13, -38kg.

Campeã Meeting Estadual.

Sub 13, - 38kg.

Repetindo os ótimos resultados este ano 2023, ambas competições classificatórias que resultaram na convocação para o Brasileiro Regional IV - 2023 e sendo campeãs, estarão automaticamente classificadas para o Campeonato Brasileiro Final - 2023, que será no Rio de Janeiro - Sub 18 e em Curitiba - Sub 13.

“Ressalto a força de vontade e determinação que elas têm na prática do esporte, especialmente a Anna Beatriz que com várias lesões nunca desistiu e é exemplo para sua irmã e demais atletas. Nosso papel como pais é de sempre incentivar e buscar sempre o melhor para elas. Meu esposo Cleverson é o maior incentivador, como ex-atleta e desportista nato é quem sempre está à frente das situações. Estamos sempre incentivando e correndo atrás dos meios e oportunidades para proporcioná-las a continuar praticando o Judô, modalidade esta que engloba vários pontos positivos para o desenvolvimento das crianças como como disciplina, respeito, responsabilidade, empatia e saúde”.

Além disso, ela destaca que estão fazendo uma rifa onde o valor servirá para garantir as despesas. “Então, não temos os valores ao certo das custas da viagem, mas a rifa é pra arredar recursos para as despesas em geral”.

Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo telefone: (67) 99614-6037.