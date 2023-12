Eco Pantanal Extremo: campeão do MTB pedalou 99 km em 3 horas e 48 minutos

Divulgação

Uma das provas mais desafiadoras do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura, a categoria Pro Masculino reuniu 14 corajosos atletas dispostos a pedalar 99 quilômetros em um percurso cheio de desafios naturais. Outro adversário duro foi o calor, que nesse domingo, 17 de dezembro, bateu os 40º em Corumbá.

“É extremo mesmo. Muito difícil a prova, cheia de subidas, terrenos irregulares, fora esse calorão aqui de Corumbá. Mas foi muito bom. Consegui vencer depois de 4 vices”, afirmou o campeão da categoria, André Silas Lima, de Campo Grande. Ele concluiu o percurso em 3 horas, 48 minutos e 58 segundos.

A segunda colocação ficou com Cleomedes Vaneli, com o tempo de 3h52. O terceiro foi Paulo Bessa, com 4 horas 7 minutos e 40 segundos; o quarto foi Carlos Biava, só 19 segundos depois. Fechando o pódio, Josimar dos Santos concluiu a prova com o tempo de 4 horas, 10 minutos e 14 segundos. Na Pro Masculina, o último competidor fechou os 99 quilômetros em 5 horas, 41 minutos e 36 segundos.

Na categoria Sport, o percurso foi de 66 quilômetros. No feminino, a campeã foi Milene Donnato, que fechou a prova em 2 horas e 34 minutos. Julia Menin foi a segunda, com 2 horas e 38 segundos. A terceira posição ficou com Edineia Araújo, com 2 horas e 45 minutos. Gleisiane Peixoto Soares, com 2 horas e 48 minutos, foi a quarta e Maraisa Mendes, com 2 horas e 49 minutos, a quinta colocada.

Entre os homens, Maykon Santos foi o campeão com 2 horas e 20 minutos. A segunda colocação ficou com Edson Dias, que cruzou a linha de chegada só 44 segundos depois do primeiro. Pablo Bobadinha, com 2 horas e 24 minutos, foi o terceiro, só 75 milésimos à frente de Sérgio Soares. O quinto foi Rafael Broncca, que fez os 60 km em 2 horas e 27 minutos.

Na categoria Turismo, com percurso de 30 km, a campeã no feminino foi Lauriceli da Costa, com 1 hora, 57 minutos e 42 segundos. Rosa Alessandra Correa chegou só 8 segundos depois e ficou em segunda. Lucimar Cintra foi a terceira com 2 horas e 1 minuto; Kely Cristina Vilena, com 2 horas, 3 minutos e 36 segundos, a quarta; e Andreza de Souza, com 2 horas e 3 minutos e 44 segundos.

Entre os homens, a prova foi marcada pelo equilíbrio. Luiz Fernando Zimermann foi o campeão com 1 hora, 43 minutos, 1 segundo e 19 milésimos. O segundo colocado, Paulo Bobadilha, chegou só 25 milésimos depois e ficou com o segundo lugar. José Carlos Simão foi o terceiro com o tempo de 1 hora, 43 minutos, 1 segundo e 95 milésimos. A quarta colocação foi para Fabiano dos Santos, com 1 horas, 43 minutos, 2 segundos e 46 milésimos; e o quinto foi Jeanilson Furtado, com 1 horas, 43 minutos, 2 segundos e 94 milésimos.

A classificação completa pode ser conferida no link https://www.apuracaodetempos.com.br/Resultados/ecopantanalextremomtb/Resultados.html