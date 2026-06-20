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Éderson estreia na Copa do Mundo em vitória por 3 a 0 do Brasil contra o Haiti

Com raízes do povo Terena em Aquidauana, volante entrou na parte final do segundo tempo

Anibal Placêncio

Publicado em 20/06/2026 às 08:27

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Éderson fez sua estreia na Copa do Mundo ao entrar na reta final da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti / Reprodução CazéTV

Éderson fez sua estreia na Copa do Mundo ao entrar na reta final da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, na noite desta sexta-feira (19), em partida válida pela fase de grupos da competição.

O Brasil construiu o resultado com dois gols de Matheus Cunha e um de Vinicius Júnior, todos marcados no primeiro tempo. Com o resultado na Filadélfia (EUA), a Seleção assumiu a liderança do Grupo C, com quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, que, na outra partida da chave, venceu a Escócia por 1 a 0. Os comandados de Carlo Ancelotti levam vantagem no saldo de gols. A Escócia estacionou nos três pontos, enquanto o Haiti permanece zerado na competição.

A partida foi marcada pelo domínio brasileiro durante a maior parte do tempo, com controle da posse de bola e diversas oportunidades criadas no setor ofensivo. Já nos minutos finais, o técnico promoveu mudanças na equipe e deu oportunidade ao volante Éderson, que entrou no lugar de Danilo Santos e fez sua primeira participação em uma Copa do Mundo com a camisa da Seleção.

Ederson entrando em campo

A estreia teve um significado especial para Mato Grosso do Sul e, em particular, para o povo Terena em Aquidauana. Embora tenha nascido em Campo Grande, Éderson possui fortes raízes indígenas no município por meio da família materna, originária da Aldeia Bananal.

O jogador mantém vínculos com a Terra Indígena Taunay-Ipegue e costuma visitar familiares sempre que possível. Grande parte de seus parentes continua vivendo na região, acompanhando de perto cada passo da trajetória do atleta no futebol profissional.

O elo com Aquidauana é preservado por tios, primos e demais familiares, que celebraram a entrada do volante em campo em um dos maiores palcos do futebol mundial. Com a estreia registrada, a expectativa, agora, é que o sul-mato-grossense ganhe novas oportunidades ao longo da competição e siga contribuindo para a campanha brasileira na busca pelo sexto título mundial.

A Seleção volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 18h (fuso de MS), contra a Escócia, em Miami (EUA), partida válida pela última rodada da fase de grupos.

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