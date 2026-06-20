Éderson estreia na Copa do Mundo em vitória por 3 a 0 do Brasil contra o Haiti

Com raízes do povo Terena em Aquidauana, volante entrou na parte final do segundo tempo
Éderson fez sua estreia na Copa do Mundo ao entrar na reta final da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti / Reprodução CazéTV
Éderson fez sua estreia na Copa do Mundo ao entrar na reta final da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, na noite desta sexta-feira (19), em partida válida pela fase de grupos da competição.
O Brasil construiu o resultado com dois gols de Matheus Cunha e um de Vinicius Júnior, todos marcados no primeiro tempo. Com o resultado na Filadélfia (EUA), a Seleção assumiu a liderança do Grupo C, com quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, que, na outra partida da chave, venceu a Escócia por 1 a 0. Os comandados de Carlo Ancelotti levam vantagem no saldo de gols. A Escócia estacionou nos três pontos, enquanto o Haiti permanece zerado na competição.
A partida foi marcada pelo domínio brasileiro durante a maior parte do tempo, com controle da posse de bola e diversas oportunidades criadas no setor ofensivo. Já nos minutos finais, o técnico promoveu mudanças na equipe e deu oportunidade ao volante Éderson, que entrou no lugar de Danilo Santos e fez sua primeira participação em uma Copa do Mundo com a camisa da Seleção.
A estreia teve um significado especial para Mato Grosso do Sul e, em particular, para o povo Terena em Aquidauana. Embora tenha nascido em Campo Grande, Éderson possui fortes raízes indígenas no município por meio da família materna, originária da Aldeia Bananal.
O jogador mantém vínculos com a Terra Indígena Taunay-Ipegue e costuma visitar familiares sempre que possível. Grande parte de seus parentes continua vivendo na região, acompanhando de perto cada passo da trajetória do atleta no futebol profissional.
O elo com Aquidauana é preservado por tios, primos e demais familiares, que celebraram a entrada do volante em campo em um dos maiores palcos do futebol mundial. Com a estreia registrada, a expectativa, agora, é que o sul-mato-grossense ganhe novas oportunidades ao longo da competição e siga contribuindo para a campanha brasileira na busca pelo sexto título mundial.
A Seleção volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 18h (fuso de MS), contra a Escócia, em Miami (EUA), partida válida pela última rodada da fase de grupos.
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