08 de Agosto de 2025 • 20:18

Futebol 

Elenco do Clube de Regatas Aquidauana será apresentado dia 24 em feijoada

Treinador já iniciou trabalho com atletas e haverá feijoada no Will's Restaurante 

Ademar Cardoso

Publicado em 08/08/2025 às 15:37

Maior parte do elenco do Clube Regatas Aquidauana já está formada / (Divulgação)

A Diretoria do Clube de Regatas Aquidauana, o CRA, apresenta, oficialmente, no dia 24 de agosto, os integrantes da equipe que vão disputar a série B do campeonato de futebol profissional da Federação de Mato Grosso do Sul. O primeiro jogo será contra o Taveirópolis no dia 30 de agosto, sábado, no Estádio Municipal Mario Pinto de Souza, às 17h.

O técnico é Vinicius La Porta, com Licença B da CBF Academy e passagens pelo futebol nacional e internacional. Ele traz uma bagagem sólida como treinador e analista de desempenho, com experiência nos Estados Unidos, onde atuou por mais de 8 anos como treinador e diretor técnico.

No dia 24, haverá bate-papo com o atacante Walter, reforço contratado após grande emagrecimento físico (Foto-montagem arquivo)

Destaques do currículo: licença B – CBF Academy; Licenças F, E e D – US Soccer; experiência internacional (EUA: Texas, Ohio, Michigan e Colorado); fluência em inglês, com domínio de francês, espanhol e italiano; passagens por instituições como Brasília International School, Fluminense FC-DF e Maple Bear; formação complementar em tecnologia e análise de desempenho.

Com uma visão moderna de jogo e foco no desenvolvimento técnico e humano dos atletas, Vinicius chega para somar ao projeto de formação com excelência”, comenta Wellington Moresco, diretor de futebol do CRA.

Feijoada na apresentação

No dia 24, haverá feijoada a parir das 11h na apresentação do elenco e comissão técnica do Cube de Regatas Aquidauana. O convite custa R$ 60,00 por pessoa e crianças até 6 anos, não paga.

Os ingressos podem ser adquiridos no Pomar Sucos Naturais e Shopping Barrackech (Gil). Mais informações pelo número 67 99915-8657. “Venha celebrar, torcer e sentir a paixão do nosso time pulsando com a nossa torcida”, convida Moresco, anunciando que os recursos serão para ajudar no custeio do time tricolor aquidauanense.


