Eliminação do Aquidauanense para Costa Rica é marcada por lance polêmico

Luizão do Costa Rica recebeu cartão amarelo após entrada violenta em Cabanãs / CREC TV

O sonho do Aquidauanense de conquistar o título do Campeonato Sul-mato-grossense 2023 acabou nas quartas-de-final da competição. O time pantaneiro foi eliminado após perder por 2 a 0 para o Costa Rica (CREC) no Estádio Laertão, em Costa Rica.

O jogo foi marcado por uma arbitragem desastrosa, que gerou muita polêmica. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Luizão do Costa Rica entrou com as travas da chuteira na cabeça do atacante do Azulão, Matheus Cabanãs, que ficou desacordado por dois minutos. O árbitro Paulo Henrique Salmazio aplicou apenas um cartão amarelo para o jogador, o que gerou revolta no time do Aquidauanense.

O primeiro tempo foi tenso, com muitas pausas e acréscimos de 12 minutos. Na volta do intervalo, o time do técnico Finazzi conseguiu abrir o placar com João Victor, que aproveitou um cruzamento de Fabinho.

O resultado já era suficiente para o Costa Rica, que tinha a vantagem da melhor campanha. No entanto, duas expulsões, uma para cada lado, mudaram o ritmo da partida. Acácio, do Aquidauanense, e Bruninho, do Costa Rica, deixaram o gramado, e o confronto ficou aberto.

Nos acréscimos da etapa final, Luan fez o segundo gol do Costa Rica, selando a vitória e a classificação para a semifinal. O outro classificado da chave foi a equipe do Ivinhema, que perdeu por 4 a 2 para a Serc, mas passou com agregado de 5 a 4.

O regulamento da competição dá vantagem ao Costa Rica para decidir em casa e precisar apenas de um empate no agregado para ir à final. Vale destacar que esta é a primeira vez que a Cobra do Norte se classificou para esta fase. Os jogos das semifinais acontecerão nos dois próximos finais de semana, ainda sem data e horário definidos, pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).