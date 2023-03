Em Aquidauana, time de Corumbá conquista título do Aberto de Basquete

Corumbá venceu os jogos / Divulgação

Em Aquidauana, a equipe de basquete Mega Corumbá conquistou no final de semana o título dos Jogos Abertos neste final de semana. O time corumbaense foi campeão da categoria adulto, após conseguir classificação para as quartas de final na etapa anterior do campeonato.

Nas quartas de final, o jogo ocorreu na última sexta-feira (17), e segundo o Diário Corumbaense, a equipe corumbaense enfrentou os donos da casa, Aquidauana, num jogo muito disputado, no final Corumbá 68 X 56 Aquidauana. Na semifinal, Corumbá enfrentou a equipe do Deportivo América, de Campo Grande e venceu por 72 X 69..

Na grande final, outra equipe de Campo Grande: o Cornetas.com. Os dois primeiros quartos foram muito equilibrados, mas a partir do terceiro período Corumbá imprimiu o seu melhor ritmo de jogo e com uma forte marcação conseguiu colocar uma pequena diferença no placar e jogando com experiência venceu 68 X 56.

“Sem sombra de dúvidas esse foi um dos campeonatos mais difíceis que disputamos nos últimos 3 anos, equipes com excelente nível, todas bem treinadas e jogos equilibrados, mas com a graça de Deus conseguimos chegar ao título que era o nosso objetivo final”, comentou o chefe da delegação, Dalmo Navarro.

“Estamos focados em melhorar a cada dia. A partir de terça-feira (21) já voltamos aos treinamentos, temos campeonatos importantes para disputar durante o ano e, no mês de agosto teremos o Estadual adulto da modalidade que é o nosso objetivo maior para 2023”, relatou o técnico da equipe Thiago Martins.

A equipe feminina de Corumbá também conquistou o título dos jogos abertos de Aquidauana no sábado 18.