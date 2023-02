Em busca da liderança do Grupo, Aquidauanense enfrenta o DAC neste Sábado

Ronald Regis / O Pantaneiro

No embalo da última vitória contra Ivinhema, há quase duas semanas, o Aquidauanense volta a campo neste sábado (25). Leve, o time enfrenta o Dourados (DAC), às 15h, no estádio Mario Pinto em Aquidauana, pela sexta rodada do Campeonato Sul-mato-grossense 2023.

A expectativa agora da torcida do Azulão, é tanto por uma vitória com futebol vistoso, que garanta a paz necessária para seguir em frente no campeonato.

Para isto, o técnico Luiz Cruz, intensificou os treinos na última semana nos ajustes táticos, trabalhos técnicos e trabalhos com bola parada. Com isso a equipe de Aquidauana deve entrar em campo com: Gabriel Gallo; Vinicius, Neto, Marcio e Kayña; Rafael, Julio Cezar, Gabriel Nascimento, Rene, Matheus Jorge e Cabañas.

Os ingressos para a partida entre Aquidauanense e Dourados custam R$ 20 e meia R$ 10.

Em caso de uma vitória por dois gols de diferença e um tropeço do Novo diante do Operário de Caarapó, o Aquidauanense assume a ponta, já que o Ivinhema folga nesta rodada pelo grupo B.