Em busca de reabilitação, Aquidauanense joga hoje contra Operário AC

Treinador do Aquidauanense, Luiz Cruz / Vinicius Eduardo

Aquidauanense e Operário de Caarapó se enfrentam hoje (04), às 15h, na Estádio Mario Pinto (Noroeste), pela sétima rodada do Campeonato Sul-mato-grossense.

Na quarta-feira, com pouco criatividade, o Azulão perdeu por 3 a 0 para Novo, fora de casa, enquanto a equipe de Caarapó empatou com Ivinhema por 1 a 1, fora de casa.

Com foco total na partida, o Aquidauanense tem o confronto direto com o Operário AC em busca da classificação. O azulão tem 07 pontos na 4ª posição, já o Operário AC tem 05 na lanterna do grupo B.

A torcida azulinha promete uma grande festa. O valor do ingresso será R$ 20 reais e meia R$ 10 reais.