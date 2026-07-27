Em casa, Seleção de Aquidauana conquista vice na Liga Estadual Sub-14

Seleção de Aquidauana conquistou o vice-campeonato e ainda teve Pietro Monteiro como artilheiro da competição / Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

Aquidauana viveu um fim de semana de muito futsal e com mais um desempenho de destaque no esporte local. Entre sexta-feira (24) e este domingo (26), o município sediou a fase decisiva da Liga Estadual de Mato Grosso do Sul Sub-14 e viu a Seleção Aquidauanense conquistar o vice-campeonato estadual diante da torcida, no Ginásio Poliesportivo José Campelo, no bairro Santa Terezinha.

Depois de uma campanha consistente ao longo da competição, a equipe de futsal de Aquidauana chegou à decisão contra o Chelsea A, de Campo Grande. A final foi marcada pelo equilíbrio e pelo bom nível técnico, mas terminou com vitória do time da capital, que ficou com o título e garantiu vaga para representar Mato Grosso do Sul na Liga Nacional da categoria.

Além da conquista do vice-campeonato, a Seleção de Aquidauana também teve o principal goleador do torneio. O atleta Pietro Monteiro encerrou a competição como artilheiro da Liga Estadual de Futsal Sub-14, coroando o excelente desempenho individual e coletivo da equipe.

A etapa estadual reuniu oito times de diferentes regiões do Estado - Chelsea A, Chelsea B e Mussi Sports, de Campo Grande; Funael, de Nova Andradina; B10 e Seleção de Aquidauana, representando o município anfitrião; Alfe Magnus, de Corumbá; e Apaefs, de Dourados.

Representaram a Seleção de Aquidauana os atletas Marco Jonatan, Gabriel Magalhães, Matheus Insaurale, Matheus Samuel, José Antônio, Jacques Paulo, Rian Carlos, Daniel Coronel, Eduardo Bento, Emanuel Canhete, João Pedro e Pietro Monteiro. A comissão técnica foi formada pelos professores Giovana Fernandes e João Artur, responsáveis por conduzir a equipe durante toda a campanha até a decisão estadual.

Como representantes da administração municipal, acompanharam a competição o secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, e o vereador Renato Bossay (PSD). A etapa contou, ainda, com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, dos vereadores Ana Saravy (PV) e Renato Bossay, e teve coordenação geral do professor Junior Hota.

*Fotos: Divulgação Agecom/Juliano Dervalho