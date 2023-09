Em casa, Serc/UCDB tem duelo decisivo por classificação ao mata-mata da Liga Feminina de Futsal

Embalada na LFF (Liga Feminina de Futsal) após conquistar quatro pontos fora de casa nas últimas rodadas, a Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) tem duelo decisivo neste sábado (16), fechando a primeira fase.

A equipe sul-mato-grossense enfrenta a ADEF/APCEF (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal/ Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal) às 15 horas (horário de MS), no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

Para participar da principal competição do calendário do futsal feminino, a Serc/UCDB tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O time de Mato Grosso do Sul tem chances de classificação às quartas de final da LFF, mas precisa vencer e, mesmo assim, dependerá de uma combinação de resultado dos adversários: vitória do Barateiro Havan Futsal (SC) contra o São José (SP) ou triunfo da Unidep/Pato Branco (PR) sobre as Leoas da Serra (SC).

A última rodada terá todos os seis jogos simultâneos, com início nos respectivos fusos horários. Também jogam no sábado (16) Taboão Magnus (SP) x Telêmaco Borba (PR), Guibon Foods/Cianorte (PR) x Stein Cascavel (PR) e Female/UnoChapecó (SC) x Londrina (PR).

Para o técnico da Serc/UCDB, Luiz Fernando Borges, mais conhecido como Nando, os resultados alcançados nos últimos dois jogos, no Sul do país, motivam a equipe na preparação para o confronto decisivo em casa.

“O time embalou, as meninas estão empolgadas e confiantes, o que é o mais importante. Agora, é um jogo de tudo ou nada para a gente. Vamos fazer nossa parte dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, ir em busca da vitória sem pensar nos demais resultados”.

De acordo com o regulamento da LFF, os oito melhores clubes, entre 12 participantes, classificam-se para a fase “mata-mata”: quartas de final e, posteriormente, semifinal e final, com partidas de ida e volta. Iniciado no dia 8 de abril, o campeonato conhecerá o campeão em 18 de novembro.

A Serc/UCDB está em 10º lugar, com 10 pontos, um a menos que o oitavo colocado, o São José (SP). A classificação completa está assim: Taboão Magnus/SP (1º lugar – 28 pontos), Stein Cascavel/PR (2º – 23 pontos), Barateiro Havan/SC (3º – 17 pontos), Londrina/PR (4º – 17 pontos), Female/Unochapecó/SC (5º – 16 pontos), Telêmaco Borba/PR (6º – 14 pontos), Leoas da Serra/SC (7º – 12 pontos), São José/SP (8º – 11 pontos), Unidep/Pato Branco/PR (9º – 10 pontos), Serc/UCDB/MS (10º – 10 pontos), ADEF/DF (11º – 7 pontos) e Guibon Foods/Cianorte/PR (12º – 5 pontos).