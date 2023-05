Em final inédita na Copa Verde, Paysandu recebe Goiás em jogo de ida

O título da 10ª edição Copa Verde começa a ser decidido na noite desta quarta-feira (17) com o inédito confronto entre o tricampeão Paysandu e o Goiás, no Mangueirão, em Belém, estádio reinaugurado no mês passado após reforma. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília) no primeiro jogo da final, e o último será em 31 de maio, em Goiânia. As duas partidas serão transmitidas ao vivo na TV Brasil, em parceria com a TV Cultura do Pará.

Além da premiação de R$ 70 milhões, o time vencedor garantirá presença ano que vem na terceira fase da Copa do Brasil. O torneio teve início em fevereiro deste ano, com 24 clubes das regiões Norte e Centro-Oeste, além de times do Espírito Santo.

O primeiro duelo da final colocará frente a frente equipes com realidades distintas. Enquanto o Papão disputa a terceira divisão, o Esmeraldino está na elite do futebol brasileiro. Apesar das diferenças, o Paysandu é o maior campeão da Copa Verde, junto como o Cuiabá. O clube paraense levantou a taça em 2016, 2018 e no ano passado. Já o Alviverde busca seu primeiro título na competição. Lá se vão duas décadas desde que o Goiás conquistou a extinta Copa Centro-Oeste, por três vezes consecutivas (de 2000 a 2001).

Para chegar à final desta noite, o Alviverde superou nas oitavas o Unão Rondonópolis e, na sequência, bateu o Brasiliense e o Cuiabá, sempre com jogos de ida e volta Já o Paysandu deixou para trás o Real Ariquemes, o Princesa do Solimões e na semifinal desbancou o arquirrival Remo.

O Goiás, comandado pelo técnico Emerson Ávila, chega ao embate com moral alto, após ter vencido por 2 a 1 o Botafogo, líder do Brasileirão, no domingo (14). Já o Papão, do treinador Marquinhos Santos, sofreu uma goleada (5 a 0) diante do Ypiranga, na última quinta (11), pela terceira rodada a Série C.

O regulamento da Copa Verde não tem critério de gol fora de casa na final. Se houver empate no placar agregado (soma dos resultados dos jogos de ida e volta) a definição do título se dará nas penalidades.

*As informações são da Agência Brasil