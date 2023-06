Em jogo com oito gols, Serc/UCDB alcança primeira vitória na Liga Feminina de Futsal

Em duelo eletrizante, com direito a oito bolas na rede, a Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) alcançou a primeira vitória na LFF (Liga Feminina de Futsal). A equipe sul-mato-grossense bateu o Guibon Foods/Cianorte (PR) por 5 a 3, neste domingo (25), no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande. A partida foi válida pela sexta rodada.

A Serc/UCDB carrega o nome do Estado pela primeira vez na principal competição de calendário extenso do futsal feminino brasileiro. Para isso, o clube conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

E o primeiro triunfo na LFF foi com emoção. Perdendo por 3 a 1, a Serc/UCDB pressionou a equipe paranaense e conseguiu a virada no segundo tempo. Os gols da vitória foram marcados por Julia, Thaynara, Dani, Aninha e um contra.

Com o resultado, o representante de Mato Grosso do Sul sobe na tabela e chega à oitava colocação, somando cinco pontos (uma vitória, dois empates e uma derrota). Vale ressaltar que a equipe tem um jogo a menos que os adversários e pode encostar nos primeiros colocados caso mantenha a série positiva.

O Taboão Magnus (SP) lidera o campeonato, com 12 pontos. O restante da classificação está assim: Leoas da Serra/SC (2º – 9 pontos), Barateiro Havan/SC (3º – 8 pontos), Telêmaco Borba/PR (4º – 8 pontos), Stein Cascavel/PR (5º – 6 pontos), Female/UnoChapecó/SC (6º – 6 pontos), Londrina/PR (7º – 6 pontos), Serc/UCDB/MS (8º – 5 pontos), São José/SP (9º – 5 pontos), Unidep/Pato Branco/PR (10º – 3 pontos), ADEF/DF (11º – 3 pontos) e Guibon Foods/Cianorte/PR (12º – 2 pontos).

Com chancela da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal), a LFF segue o sistema formato de pontos corridos. A competição teve início no dia 8 de abril e o campeão será conhecido em 18 de novembro. A primeira fase é disputada em turno único (só ida), no sistema “todos contra todos”, totalizando 11 rodadas. Os oito melhores classificam-se para a fase “mata-mata”: quartas de final e, posteriormente, semifinal e final, com partidas de ida e volta.

O próximo compromisso da Serc/UCDB será pela Copa do Brasil. O time encara no domingo (2), às 9h30 (horário de MS), o Uirapuru (MT), em duelo de volta. A partida ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande. Por ter vencido a partida de ida por 3 a 2, em Várzea Grande (MT), a equipe sul-mato-grossense agora entra em quadra com a vantagem do empate para assegurar a classificação à próxima fase.