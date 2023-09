Enxadristas de Aquidauana e Anastácio vão para Maceió representar o Brasil

Entre os dias 12 e 17 de setembro, enxadristas de Anastácio e Aquidauana vão representar o Brasil no torneio Panamericano de Xadrez Escolar e Universitário, em Maceió. O torneio objetiva apontar os campeões Panamericanos de Xadrez Escolar e Universitário de 2023.

Além disso, a competição aspira potencializar a confraternização dos enxadristas da região latino-americana.

Os atletas que vão representar Anastácio e Aquidauana vão representar o estado e o país em três categorias, sub 12 masculino, sub 12 feminino e sub 6 feminino. Nos últimos anos, o xadrez da região das cidades irmãs tem apresentados excelentes resultados em torneios estaduais e nacionais.

Os enxadristas são:

Categoria sub 6 - Feminino - Sophia Eduarda Pariz da Silva - Centro de Educação Prof Irene Cicalise.

Categoria sub 12 - Feminino - Maria Laura da Silva Damásio - EECIM Maria Corrêa Dias - Joyce Pessoa Arruda - EECIM Maria Corrêa Dias.

Categoria sub 12 - Masculino - Éryco Augusto Pariz da Silva- EECIM Maria Corrêa Dias - Claudemir Henrry Pariz Alaman - EE Romalino Alves de Albres.

Professores Técnicos: Adriana Pariz e Érico Pariz

A competição vai reunir enxadristas de toda a AMÉRICA LATINA. Organizado pela CBXE, LBX e FEXEAL, o Panamericano será disputado nos Ritmos CLÁSSICO, RÁPIDO E BLITZ.