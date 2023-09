Em prol da saúde, Caminhada UFMS acontece em Aquidauana

4ª Caminhada UFMS / Fotos: Rhobson Lima/ O Pantaneiro

Acontece neste domingo, 17, a edição do Caminhada UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), no campus de Aquidauana.

O evento esportivo busca incentivar a prática de atividade física, além da interação entre a comunidade universitária e a população em geral.

Desde às 7h, participantes se preparam com alongamento, hidratação e orientação dos educadores.

A secretária de Projetos e Eventos Esportivos da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Edinéia Ribeiro, afirma que o evento já é tradicional na Universidade e permite mobilizar a sociedade local.

“A caminhada é uma modalidade que requer pouco recurso para o praticante, podendo ser realizada em ambiente natural ou na área urbana. Prorrogamos o prazo para que mais pessoas tenham a chance de garantir a sua vaga. Convidamos a comunidade universitária dos câmpus para fazer parte deste evento em prol à saúde e o bem-estar”, destaca.

A Caminhada é aberta para diversos públicos e oferece 150 vagas em cada campus do Estado. Podem participar crianças a partir de 7 anos, adolescentes, adultos e idosos, tanto público interno quanto externo.

O percurso total será de 3,5km de distância em uma única prova, com postos de hidratação distribuídos ao longo do trajeto. Os participantes também receberão boné e alimentos no dia do evento.

A recomendação é que os inscritos estejam no ponto de partida pelo menos 15 minutos antes do horário da largada.