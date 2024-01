Empate sem gols marca amistoso entre Aquidauanense e Operário

@eduardofotoms

Na noite de ontem, 17, no estádio Mario Pinto, as equipes do Aquidauanense e do Operário empataram um jogo amistoso como parte da preparação para o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024.



O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Aquidauanense, que teve as melhores chances para abrir o placar. O meia Mikaell e o atacante Pedro Neto se destacaram, porém, a eficiência na conclusão das oportunidades não se converteu em gols para o Azulão.



Já na segunda etapa, foi a vez do Galo mostrar sua determinação em busca da vitória. O time investiu ofensivamente, porém, parou na defesa do Azulão.



Com a partida sem gols, as equipes agora direcionam suas atenções para os ajustes finais visando o início do Campeonato Sul-Mato-Grossense.



O Aquidauanense estreia na próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro, contra o Dourados, no Estádio Mario Pinto.