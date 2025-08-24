Encerra hoje o Mundial de Ginástica Rítmica

Apresentação brasileira / Ivan Carvalho/CBG

O Mundial de Ginástica Rítmica chega ao fim neste domingo (24), no Rio de Janeiro e esta é a primeira vez que o Brasil sedia o Mundial. Brasileiras participam de duas disputas de medalha no encerramento da competição.

As últimas finais acontecem na Arena Carioca 1, a partir das 10 horas, horário local.

Medalhista pela primeira vez na história no grupo geral, o Brasil conquistou a prata no sábado (23) no Parque Olímpico, com equipe composta por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves.

A 2ª colocação veio após a equipe conquistar 55,250 pontos, melhor resultado do País na disputa por conjunto na história dos Mundiais, superando o 6º lugar obtido na edição passada da competição, na Espanha, em 2023. O Japão foi o campeão da vez e o bronze ficou com a Espanha.

Agora, o conjunto do Brasil volta para mais duas disputas de medalha no encerramento da competição, neste domingo.

Já na série mista, de três bolas e dois arcos, o país ficou com a terceira melhor marca geral, com 27.850. Dessa forma, as brasileiras se classificaram para as duas finais de aparelho, que acontecerão a partir das 11h50, no horário de Mato Grosso do Sul.

Programação do último dia do Mundial de Ginástica Rítmica