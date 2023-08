Encontro de ex-atletas do futebol movimenta Aquidauana neste sábado

Aquidauana vive uma semana intensa de comemorações, inaugurações de obras e vários eventos nas áreas esportiva, social, cultural e educacional. Tudo isso, porque agosto é mês dos 131 anos de emancipação politica e administrativa de Aquidauana.

Como parte destas festividades, acontecerá no Estádio Municipal Mário José Pinto de Souza, no dia 12 de agosto, às 17 horas, uma partida de futebol veterano, com objetivo de homenagear cerca de 50 atletas aquidauanenses que já atuaram como profissionais, seja, no Esporte Clube Aquidauana ou no Aquidauanense Futebol Clube ou em outros times do Estado e do Brasil.

Para esta homenagem aos ex-atletas aquidauanenses, a Prefeitura de Aquidauana e a organização do evento traz para Aquidauana como convidados, alguns ex-atletas com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e pela Seleção Brasileira de Futebol.

Conforme informou o coordenador do evento, vereador Éverton Romero, já confirmaram presença o goleiro Veloso (Palmeiras, Santos e Atlético Mineiro entre outros); Edilson Capetinha (Palmeiras, Benfica-Portugal, Corinthians, Flamengo e Seleção Brasileira); Souza (São Paulo, Botafogo, Fluminense e Paris Saint-Germain-França); Leandro Guerreiro (Internacional, Salernitana e Napoli-Itália e Botafogo entre outros) e Robert (Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e Seleção Brasileira).