Enfermeiros da Alegria atendem nos Jogos da Primaveras

Atendimento em caso de lesões / Divulgação

Com o objetivo de proporcionar mais segurança e tranquilidade aos atletas e seus familiares durante a realização do 42º Jogos da Primavera, o prefeito Odilon Ribeiro, juntamente com o diretor-presidente da FEMA, Wellington Moresco, firmaram uma parceria com a Universidade Anhanguera. A instituição disponibilizou estudantes do curso de enfermagem, como parte do projeto “Enfermeiros da Alegria”, para oferecer plantões de atendimento no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, durante os jogos.

Sob a supervisão de Lêucia Balta, enfermeira pós-graduada em urgência e emergência, o projeto adota um sistema de rodízio entre os acadêmicos de enfermagem. Esta é a segunda vez que o projeto participa de eventos esportivos no município, com o JOPOIN sendo o primeiro grande evento a contar com sua colaboração.

Lêucia explicou que a atuação dos acadêmicos abrange cuidados gerais de saúde, com recursos adequados para atendimento de urgências e emergências, incluindo primeiros socorros. Em situações mais graves, o apoio do SAMU é solicitado.

Para Wellington Moresco, a inclusão desse serviço é fundamental para a segurança dos participantes: “Acreditamos que é importante oferecer essa assistência para prevenir eventuais problemas. A equipe já iniciou os atendimentos desde a abertura do evento, incluindo a condução de um paciente para o hospital regional”, relatou.

Nos dois primeiros dias dos Jogos da Primavera, os profissionais do projeto prestaram atendimento a casos como crises de ansiedade, alterações na pressão arterial, entorses e ferimentos superficiais.

É importante destacar que o projeto “Enfermeiros da Alegria” é de caráter voluntário e sem fins lucrativos, contando com o apoio de parceiros para incentivar os acadêmicos a prestarem atendimento de qualidade à comunidade de Aquidauana.