Enxadrista Anastaciana é vice-campeã em campeonato de xadrez

Divulgação

Na manhã deste domingo, a jovem Sophia Eduarda Pariz da Silva, conquistou o título de vice-campeã no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar, na categoria Sub06 Feminino. O torneio aconteceu em Caxambu, Minas Gerais, nos dias 20, 21 e 22 de setembro, reunindo enxadristas de todo o Brasil.

Representando a delegação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, Sophia Eduarda teve um excelente desempenho, sofrendo apenas uma derrota ao longo da competição. A delegação contou com nove enxadristas e três professores técnicos, reforçando o destaque da cidade no cenário nacional do esporte.

Enxadristas de Anastácio

A equipe de Anastácio contou com nove talentosos enxadristas, cada um competindo em diferentes categorias:

Éryco Augusto Pariz da Silva – Sub12 Masculino

Joyce Pessoa Arruda – Sub12 Feminino

Maria Laura da Silva Damásio – Sub13 Feminino

Enzo Roberto da Paixão Lima – Sub11 Masculino

Júlio Cézar Pereira Armada – Sub18 Masculino

Arthur Pereira Rampagni da Silva – Sub15 Masculino

Luiz André Valério Ribeiro – Sub16 Masculino

Gabryel Pedrogam Arguelho – Sub15 Masculino

Claudemir Henrry Pariz Alaman – Sub13 Masculino

Professores Técnicos

A delegação foi acompanhada pelos professores técnicos Adriana Pariz Pereira Rosa, Érico Rosa da Silva Pariz, e Ivone Gomes da Silva, que desempenharam um papel fundamental no preparo dos atletas e no suporte durante o torneio.

Com um desempenho brilhante e uma equipe talentosa, Anastácio celebra o sucesso de seus jovens enxadristas, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento do xadrez na cidade e no estado.