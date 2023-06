Equipe de futsal de Bonito conquista 3° lugar no estadual Sub 16

Disputa aconteceu em Ivinhema / Foto: Divulgação

A equipe de futsal de Bonito conquistou o terceiro pódio no Campeonato Estadual Sub 16 da categoria. A Partida aconteceu no último fim de semana em Ivinhema.

Classificado para a semifinal, o clube perdeu para o Corumbaense, que levou o troféu da disputa. A equipe de Bonito estava sob o comando do professor Juliano Garcez e seu auxiliar Emerson Gomes, conhecido como Japão, integrantes da escolinha de Futsal das Secretaria Municipal de Esportes.

Conforme a prefeitura, a equipe volta aos ginásios após alguns anos. O time enfrentou equipes renomadas no estado, como de Campo Grande, Ivinhema e Corumbá, vencendo o time corumbaense Sparta por 2×1 e empatando com a anfitriã Ivinhema em 2×2 e com o Chelsea Brasil de CG em 3 a 3.