Equipe de handebol de Aquidauana garante vaga na Copa dos Campeões

Equipe feminina e masculina / Foto: Divulgação

A equipe de Handebol de Aquidauana volta para casa com troféu dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 15 a 17 anos, que foram disputados em Campo Grande, que encerrou no fim de semana.

Agora, as seleções masculino e feminino garantem uma vaga na Copa dos Campeões, em Corumbá, no período de 16 a 20 de maio. Este torneio reúne as melhores seleções da primeira fase dos Jogos Escolares e o técnico da seleção vencedora terá o direito de formar a seleção que representará Mato Grosso do Sul na etapa nacional escolar dos Jogos da Juventude organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Em 2023, o evento acontecerá em Ribeirão Preto (SP), de 1º a 16 de setembro.

Segundo a prefeitura, para conseguir estar nesta etapa da competição estadual escolar, a seleção de handebol feminina de Aquidauana ficou em 3º lugar na classificação geral dos jogos. Já a seleção masculina de handebol aquidauanense ficou em 2º lugar da primeira divisão do handebol escolar na classificação geral dos Jogos Escolares.

Com este respaldo por parte do Poder Executivo, os números de bons resultados em competições estudantis estaduais vem crescendo muito dentro do município e incentivando mais alunos a se dedicarem ao esporte.

*Com assessoria de imprensa.