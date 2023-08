Equipe do Misto se consagra campeã do Campeonato Municipal de Futebol Veterano 2023

No último domingo (27), a equipe do Misto consagrou-se campeã do Campeonato Municipal de Futebol 2023, categoria veterano

Com o jogo muito disputado, a final foi para os pênaltis (1 x 1 no tempo normal). A equipe “Amigos do Caires” ficou em 2º lugar.

Antes da final, teve o jogo válido pelo o3º lugar do campeonato (iniciou-se 14h), onde a equipe “Galáticos” venceu a equipe “Brejão” no tempo normal.

O Campeonato Municipal 2023 teve a premiação paga pela Prefeitura de Nioaque. Além de premiação em dinheiro, as equipes que ficaram nas primeiras colocações receberam troféus e medalhas.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, esteve presente e em seu discurso enfatizou a importância do incentivo ao esporte e parabeniza todos os atletas, comissão técnica e demais envolvidos pelos jogos em alto nível.