Equipe Eleitos FC conquista 3ª lugar do Estadual MS de Futsal 2024

Na Sessão Legislativa realizada na noite de ontem, terça-feira, 21, no Plenário Estevão Alves Corrêa, o vereador Humberto Torres, 1º secretário da Mesa Diretora nos expressos termos do dispositivo no inciso VI, do § 1º, do art. 168, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aquidauana apresentou Moção de Aplauso aos atletas da equipe de futsal denominada Eleitos Futebol Clube que conquistaram o 3º lugar no Campeonato Estadual de Futsal realizado pela Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul.

Em plenário, o vereador Humberto Torres destacou que o time Eleitos FC foi formado pelo professor Junior Hota, através de um projeto esportivo social e a equipe participou da competição com 11 atletas. Sendo eles:

Goleiros: Andrei Santos Lima e Pedro Henrique Costa de Souza; Fixos: Cauã Lopes Dos Santos, Henrique Cardoso R. Dos Santos e Jonas Tayler Pereira De Freitas; Alas: Aires Oliveira Bitencourt Junior, Diego Gomes, Jean Lucas Mendes Lopes e Ozian Batista Da Silva; Pivôs: Andrei Chaves Benevides e Daniel Asaph Dos Santos Leite; Técnicos Profº Junior Hota e João Artur Drews. Todos foram homenageados.

Em sua justificativa o vereador Humberto Torres frisou que o professor Junior Hota vem trabalhando com projetos esportivos sociais a um bom tempo com o ideal de levar um time para competir no estadual de futsal realizado pela Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul, Para tornar possível esta conquista Hota contou com ajuda do acadêmico em Educação Física, João Artur, que já está à frente de vários projetos ligados ao futsal em Aquidauana.

O campeonato foi realizado no município de Aquidauana no período de 26 a 28 de abril de 2024, com a participação de categorias sub 6, sub 8, sub 13 e sub 16. O time Eleitos FC participou na categoria sub 16, que contou com um total de 13 times vários municípios de Mato Grosso do Sul.

O Eleitos FC ficou com a 3º colocação, perdendo na semifinal para o time da Funlec de CG que conquistou o primeiro lugar. “Estamos felizes pelo resultado, pois o tempo de treinamento foi curto, porém todos os atletas se dedicaram muito e assim conseguiram trazer a 3º colocação para Aquidauana na categoria sub 16”, frisou Humberto Torres.

