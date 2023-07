Equipe feminina de basquete máster de MS participa de torneio em Curitiba

Jogos começam na sexta-feira / Divulgação

A Abaf-MS (Associação de Basquetebol Adulto Feminino de Mato Grosso do Sul) vai representar o estado no 1º Torneio Paranaense de Basquetebol Máster Feminino “Rogério Campos”, em Curitiba (PR), neste fim de semana, entre os dias 21 e 23 de julho.

Para participar da competição, a equipe conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

As disputas começam nesta sexta-feira (21) à noite, no Colégio Marista Paranaense. O Centro de Iniciação ao Esporte Cajuru também receberá partidas. A Abaf-MS estreia só no sábado (22), às 15 horas (horário de MS), quando enfrenta a seleção paranaense 55+. Ao todo, sete equipes estão inscritas.

Para a equipe sul-mato-grossense, o torneio na capital do Paraná serve de preparação visando o campeonato mundial da modalidade, o XVI World Maxibasketball Championship, que neste ano ocorrerá em Mar Del Plata, na Argentina. Organizada pela Fimba (Federação Internacional de Basquetebol Máster), a competição terá jogos entre 25 de agosto e 3 de setembro.

“Estamos bem animadas e nos sentindo honradas em representar o Brasil no campeonato mundial”, destaca a coordenadora da Abaf-MS, Doriane Kohl. Ainda neste ano, no mês de novembro, o time de Campo Grande vai encarar mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Basquetebol Máster, em São Luís (MA).

Paixão de longa data

Fundada há 23 anos, a Abaf-MS coleciona inúmeros títulos a nível municipal, estadual, regional e nacional. A agremiação participa de campeonatos brasileiros desde 2008, representando Mato Grosso do Sul e figurando no pódio em diversas ocasiões. O título mais recente veio no início de maio, em Marília (SP).

A Abaf-MS foi criada a partir de duas amigas que jogavam basquetebol na adolescência, com participações em competições estudantis e universitárias, e que se reencontraram no início do ano 2000. Mais do que relembrar os bons momentos e as conquistas no esporte da bola laranja, elas decidiram reunir outras amigas para treinar e montar uma equipe competitiva.

Aos poucos, a rotina das quadras voltou à tona, a associação foi crescendo ao longo dos anos e atualmente é reconhecida Brasil afora. Hoje, cerca de 50 atletas integram a Abaf-MS, divididas em mais de cinco categorias etárias, entre 30 e 65 anos.

“Somos mulheres apaixonadas pelo basquete e adoramos participar de competições representando o nosso estado. O que nos motiva a cada dia é a superação de limites, o aumento da nossa autoestima e estar praticando um esporte que exige alto rendimento em quadra. Disputamos de igual para igual com outros estados e já fomos campeãs várias vezes”, detalha Doriane.