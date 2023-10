Equipes de Campo Grande vencem o Campeonato Estadual Sub-17 de Voleibol

Divulgação

Os ginásios do colégio Elite e do Sindicato dos Bancários, em Campo Grande, foram palco das disputas do Campeonato Estadual Sub-17 de Voleibol, no último fim de semana. A Associação Esportiva Campo Grande Vôlei e a Associação Atlética Escolinha do Pezão, ambas da capital, ficaram com o título nos gêneros feminino e masculino, respectivamente.

Com a participação 27 equipes (15 no feminino e 12 no masculino), a competição organizada pela FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul) contou com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Ao todo, nove municípios foram representados: Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas. Segundo a FVMS, a competição teve como objetivo selecionar os melhores atletas e as comissões técnicas que irão participar dos Campeonatos Brasileiros de Seleções, no primeiro trimestre de 2024.

As finais aconteceram neste domingo (15). No feminino, a equipe do Campo Grande Vôlei venceu a Escola Sesi por 2 sets a 0 (parciais de 25x21 e 25x17), com as seguintes atletas: Gabrielly Silva, Maria Ferreira, Gabrielly Gomes, Maria Oliveira, Heloisa, Maria Flor, Agatha, Ana Clara, Maria Helena, Bianca, Pietra, Ana Paniago. As jogadoras foram orientadas pelo técnico Samir Dalleh, com auxílio de João Vitor Nascimento. A Unitrês, de Três Lagoas, superou a Escolinha Pezão na disputa do terceiro lugar, por 2 sets a 0 (parciais de 25x17 e 25x18).

Já na decisão masculina, a Escolinha Pezão garantiu o troféu ao bater a equipe da Funec, de Corumbá, também pelo placar de 2 sets a zero (parciais de 15x12 e 15x18). Ficaram com o ouro os atletas: Isaias, Luiz Gustavo, Arthur Chendrick, Matheus, Luiz Felipe, Antony, Arthur Cassiano, João Antônio, Guilherme Durães, Guilherme Lima, Henri, Victor Hugo. A equipe teve comando técnico de Jegerson Matas, auxiliado por Leonardo Ribeiro. O Círculo Militar ficou com o bronze, após triunfo diante da Skil Sports, de Dourados, por 2 sets a 1 (parciais de 25x21, 18x25 e 15x10).

De acordo com a FVMS, entre os dias 16 e 19 de novembro a capital também sediará o Campeonato Estadual Sub-15 de Voleibol.