Equipes de voleibol de Bonito participam dos Jogos Escolares de MS em Dourados

Equipes do voleibol Masculino e Feminino, na faixa etária de 12 a 14 anos, representaram Bonito nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, que aconteceram em Dourados, neste final de semana. É a primeira participação do vôlei do município na competição, desde a pandemia.

Os alunos são treinados pelo Professor Antônio Michel, com apoio do professor Dionatan Bernal e representaram a Escola Bonifácio Camargo Gomes (BCG). Os professores fazem parte da equipe de treinamento da Secretaria Municipal de Esportes, por meio do programa Futuros Talentos, que conta com cerca de 60 alunos na modalidade.

O JEMS é uma realização da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e contou com a participação de mais de 40 municípios, com aproximadamente 700 atletas na modalidade Voleibol masculino e feminino.

O secretário de Esportes, Marcelo de Souza, acompanhou as equipes como chefe da Delegação e motorista do ônibus. “É gratificante poder oferecer a estas crianças e adolescentes a oportunidade de participaram destes jogos e também valorizar o trabalho do professor, que faz o treinamento diário delas. No esporte nós vencemos ou aprendemos, ou seja, nunca perdemos. Esta é a mensagem que passo a esta crianças, pois as experiências contam mais que as vitórias neste idade. Minha gratidão a todos os pais por confiarem no nosso trabalho, a diretora de escola BCG, Rosimere e principalmente ao prefeito Josmail Rodrigues e secretários que contribuíram para que esta participação fosse possível” destaca o secretário.