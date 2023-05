Escola Cejar de Aquidauana fica em 3º lugar no Brasileiro Escolar Feminino

Competição terminou no domingo / Foto: Divulgação

Representando Mato Grosso do Sul, a equipe da Cejar (Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro), de Aquidauana, conquistou o terceiro lugar na IX Edição do Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino, em Palmas, Tocantins.

Os jogos foram realizados no período de 24 a 30 de abril. Na série Bronze, Aquidauana dividiu o pódio com a equipe campeã foi a Escola Ateneu Industrial, do Ceará, já a equipe vice-campeã foi a Escola Estadual Dom Pedro I de Goiás.

As atletas aquidauanenses que disputaram a competição foram: Ana Paula de Souza Gaia Santos, Cibelly Crispim da Silva, Eduarda Vitória Benites Sanches, Emily Iasmin Dorneles Marques, Gabriely de Souza Lopes, Gabrielly Lorgia do Amaral Cuenca, Julia Coelho Figueredo, Kéury Batista dos Santos, Lorrayne Karolaynne Chaves Cristaldo, Maria Clara Bonifácio de Souza, Maria Eduarda Silva Batista, Rayka Vithoria Souza Venerando, Rayssa Estéfany Silva Tomaz, Stéphani Ortiz Acosta Mendonça, Tamiris Pereira Rodrigues e Viviane Vargas Silvério; técnico: Wellington Moresco; chefe da delegação: Mario Augusto Portocarrero e um oficial de arbitragem de futebol, Ivanilson Antônio Magalhães da Costa.

A equipe aquidauanense participou do campeonato com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes do Município e da Federação Escolar de Mato Grosso do Sul.