Escola de futebol society da Fundação de Esporte abre inscrições

Campo do Baixadão / Divulgação

A Fema (Fundação de Esportes de Aquidauana) abriu inscrições para aulas de futebol society. As aulas são gratuitas e acontecem no campo do Baixadão e no campo da Santa Terezinha.

O início das aulas está previsto para começar em abril e as vagas são limitadas. Podem se inscrever crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.

Para mais informações, o interessado deve procurar a FEMA, no Ginásio Poliesportivo ou pelo telefone/Whatsapp: 3241-5513.