Escola Indígena de Porto Murtinho realiza o 1º Jogos Indígenas Kadiwéu

Evento com comunidade Kadiwéu / Divulgação

Nos dias 09 a 11 de abril, a Escola Estadual Indígena Antônio Alves de Barros, localizada na Aldeia Alves de Barros, no município de Porto Murtinho, promoverá a primeira edição dos 1° Joink (Jogos Indígenas Kadiwéu). O evento tem como objetivo promover a integração entre as aldeias da região, além de fortalecer e valorizar a rica cultura do povo Kadiwéu, que se destaca por suas tradições milenares e sua contribuição histórica para o país.

O povo, conhecido também como Ejiwajegi ou "Índios Cavaleiros", teve um papel fundamental na história do país ao participar da Guerra contra o Paraguai. Atualmente, os Kadiwéu habitam um território indígena que abrange as regiões de Bodoquena, Bonito e Porto Murtinho, no estado de Mato Grosso do Sul. Sua cultura é reconhecida como um patrimônio importante do estado, refletida em suas pinturas, cerâmicas e até no Hino de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a coordenadora dos Jogos, professora Rosilene Matchua da Silva Kadiwéu , a iniciativa visa proporcionar aos alunos e às comunidades um espaço de valorização da cultura. "A cultura Kadiwéu já identificou o estado de MS no mundo inteiro. Agora precisamos que nossos alunos sejam olhados com mais carinho e atenção pelos nossos governantes", afirmou a professora, enfatizando a importância do evento para o fortalecimento da identidade cultural da região.

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de competir em modalidades tradicionais da cultura, como Goge, Boote, Enewigigi e Alolanaģa. Essas competições, que fazem parte do patrimônio imaterial do povo kadiweu, têm o objetivo de preservar e transmitir os conhecimentos ancestrais de geração em geração.

Além de promover a cultura local, os Jogos Indígenas Kadiwéu também são uma oportunidade para que os jovens se conectem com suas raízes e compartilhem com o público externo as riquezas de sua cultura. O evento é uma celebração não apenas da tradição, mas também da força e resiliência de um povo que, ao longo da história, tem se mantido firme em suas tradições, ao mesmo tempo, em que contribui para a construção da identidade do estado de Mato Grosso do Sul.

