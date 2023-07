Escolinha Pelezinho leva o nome de MS à Taça Brasil Sub-11 de Futsal

A sexta edição Taça Brasil de Clubes Sub-11 de Futsal Masculino – Divisão Especial começa na segunda-feira (24) e Mato Grosso do Sul será representado pela Associação Atlética Pelezinho, de Campo Grande. A equipe tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Sediada em João Pessoa (PB), a competição da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) segue até 29 de julho, com disputas na Arena da APCEF-PB (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal da Paraíba). Ao todo, participam 16 equipes. Na primeira fase, estão divididas em quatro grupos, com quatro integrantes cada.

Pelo grupo D, o clube sul-mato-grossense estreia diante da Associação Atlética Balsas Futsal (MA) na segunda-feira (24), às 11h45 (horário de MS). A chave ainda conta com Clube do Remo (PA) e Sociedade Esportiva Palmeiras (SP). O grupo A é composto pelo Benfica Futsal Clube (PB), Associação Atlética Banco do Brasil de Curitiba (PR), Associação de Pais e Amigos do Futsal de Chapecó (SC) e Associação Clube Desportivo Siap Golden (RN).

A chave B tem a Associação Esportiva e Cultural Semear (CE), Catiguá Tênis Clube (MG), IBL Esportes Ltda (SE) e Esporte Clube Meninos da Paraíba (PB). Integram o grupo C Associação Desportiva de Pernambuco (PE), Projeto de Futsal Craques do Futuro (AM), Goiás Esporte Clube (GO) e Centro Sportivo Alagoano (AL).

Conforme regulamento da CBFS, as equipes se enfrentam em rodízio simples, no sistema “todos contra todos” dentro dos grupos. O líder de cada chave e o vice-líder avançam às quartas de final. A fase eliminatória (“mata-mata”) será com jogo único até a decisão, marcada para 29 de julho, às 9 horas (horário de MS). Confira todos os jogos e chaveamento, com horários no fuso de Brasília (DF): Tabela – Taça Brasil de Clubes Sub-11.

Atual campeã estadual da categoria, a Escolinha Pelezinho é comandada pelo técnico Geraldo Harada. A comissão técnica ainda tem Leandro Furtado (atendente) e Julio Cesar de Souza (preparador físico). O plantel é composto por 12 atletas: Pedro Sousa e Lucas Borges (goleiros); Miguel Tavares e Lucas Saling (fixos); Arthur Felipe, Arthur Thomazi, Yan Eloy, Carlos Eduardo e Rafael Gibran (alas); Murilo Daros, Mateus Donida e Guilherme Garcia (pivôs).

Os jogos da Taça Brasil Sub-11 serão transmitidos ao vivo pela CBFS TV no YouTube. Clique aqui para acessar.