Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 16:11

Buscar

Últimas notícias
X
Terenos

Esporte para Todos promove integração em Terenos

Projeto apresenta resultados e destaca inclusão por meio de diversas modalidades esportivas

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 14:43

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Terenos, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, realizou no Centro Municipal de Múltiplas Atividades (CMMA) o II Encontro Municipal do projeto “Esporte para Todos”.

O evento apresentou à comunidade o trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes ao longo do ano, por meio de demonstrações práticas das modalidades oferecidas. Balé, judô, kickboxing, futebol de campo, voleibol e capoeira foram algumas das atrações que encantaram o público.

Leia Também

• Terenos realiza audiência pública sobre gestão fiscal do 1º semestre de 2025

• Homem alega surto após morte de servidora em Terenos

• Terenos reforça frota da Assistência Social com novo veículo

Voltado à inclusão e ao desenvolvimento físico, social e cultural, o projeto busca oferecer oportunidades iguais para todos os participantes. Nesta edição, além de valorizar o esforço e o talento dos alunos, o encontro promoveu a interação entre famílias, comunidade e poder público, reforçando o papel do esporte como ferramenta de transformação social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Campeonato Brasileiro

Grêmio perde para o Sport em casa por 1x0

Esporte

Jogos Pan-Americanos Júnior começam neste sábado no Paraguai

Futebol 

Elenco do Clube de Regatas Aquidauana será apresentado dia 24 em feijoada

Treinador já iniciou trabalho com atletas e haverá feijoada no Will's Restaurante 

Serviços

Anatel aprova medidas contra chamadas abusivas por meio de números falsos

Publicidade

Oitavas de final

Corinthians ganha de 2x0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil

ÚLTIMAS

Clima

Inmet emite alerta laranja para baixa umidade em Mato Grosso do Sul

O aviso vale até as 18h de hoje e aponta que a umidade relativa do ar deve variar entre 12% e 20% no período da tarde

Polícia

Tentativa de roubo é frustrada por populares em Miranda

O caso aconteceu na localidade conhecida como Ponte de Maria do Rosário, no Centro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo