Esporte para Todos promove integração em Terenos

Projeto apresenta resultados e destaca inclusão por meio de diversas modalidades esportivas
A Prefeitura de Terenos, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, realizou no Centro Municipal de Múltiplas Atividades (CMMA) o II Encontro Municipal do projeto “Esporte para Todos”.
O evento apresentou à comunidade o trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes ao longo do ano, por meio de demonstrações práticas das modalidades oferecidas. Balé, judô, kickboxing, futebol de campo, voleibol e capoeira foram algumas das atrações que encantaram o público.
Voltado à inclusão e ao desenvolvimento físico, social e cultural, o projeto busca oferecer oportunidades iguais para todos os participantes. Nesta edição, além de valorizar o esforço e o talento dos alunos, o encontro promoveu a interação entre famílias, comunidade e poder público, reforçando o papel do esporte como ferramenta de transformação social.
