Estádio Noroeste está autorizado a receber partidas Campeonato Sul-mato-grossense

Estádio comporta 2 mil pessoas

A FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) divulgou as chaves dos jogos do Campeonato Sul-mato-grossense de 2023. Na lista de estádios autorizados para receber as partidas, o Estádio Mario Pinto de Souza, conhecido como Noroeste, está apto para ter 2 mil visitantes e jogados no campo.

A primeira rodada começa no dia 21 de janeiro, sem estádio definido ainda, entre Novo e Operário Caarapoense. A última rodada antes das quartas de final está prevista para 19 de março. Às 16h disputam Costa Rica e Serc, de Chapadão do Sul, jogam no Estádio Laertão.

