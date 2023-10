Estádio Noroeste recebe a 74º Campeonato Amador de Aquidauana

Competição começa às 18h / Divulgação

A bola vai rolar em campo na próxima segunda-feira, 16, com a abertura da 74º Campeonato Amador de Aquidauana.

Com a realização da LEA (Liga Esportiva Aquidauanenense), a competição acontece no Estádio Mario Pinto, conhecido como Noroeste.

A entrada será gratuita.

Segundo a organização, terá sorteio de premios para o público.

O Pantaneiro fará a transmissão Ao vivo no Youtube e Facebook, com narração de Ronaldo Regis, a partir das 18h.



Confira as chaves:

1. JBS FC x Nova Aquidauana

2. União Bela Vista x Umbelina.