Estadual de Atletismo Sub-16 movimenta o Parque Ayrton Senna

Neste fim de semana acontece o Campeonato Estadual de Atletismo Sub-16, no Parque Olímpico Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A competição é realizada pela FAMS (Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

De acordo com programação da FAMS, as provas começam neste sábado (26), das 9 às 11 horas pela manhã. À tarde, a programação será das 13h30 às 17 horas. As disputas continuam no domingo, a partir das 7h30. A entrada é gratuita para quem quiser assistir.

Participarão aproximadamente 200 atletas de municípios como Ponta Porã, Chapadão do Sul, Amambai, Três Lagoas, Guia Lopes da Laguna, Corumbá, Campo Grande, entre outros. Ao todo, competidores de 12 clubes vão em busca de medalhas.

Dos esportistas de 13 a 15 anos, a maioria integra o Programa Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), iniciativa da Fundesporte junto à SED (Secretaria de Estado de Educação) que desenvolve treinamento esportivo no contraturno das aulas da Rede Estadual de Ensino.

Concomitantemente ao Estadual Sub-16, a FAMS destaca que as classes sub-18 e adulto também terão provas de arremessos e lançamentos. As competições visam selecionar mais representantes sul-mato-grossenses para o Campeonato Brasileiro de Atletismo.

Confira as provas do Campeonato Estadual de Atletismo Sub-16 2023:

Corridas: 75, 250 e 1.000 metros

Salto: distância

Arremesso: peso e disco

Lançamento: disco, martelo e dardo

Marcha atlética