Estadual tem dois jogos nesta quarta-feira pelo grupo

Os jogos serão nos municípios de Ivinhema e Sidrolândia / Divulgação

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2023 abre a sétima rodada da competição nesta quarta-feira (1º).

As duas partidas são válidas pelo grupo B. Os jogos serão nos municípios de Ivinhema e Sidrolândia.

O primeiro jogo começou às 15h no Estádio Saraivão. O Ivinhema enfrentará o Operário Caarapoense. A segunda partida será às 18h no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, entre Novo x Aquidauanense.

A tabela da chave B está equilibrada e ainda não têm definição acerca dos times classificados. Dourados é líder com 10 pontos. Aquidauanense e Novo estão com sete. Ivinhema tem seis e o Operário Caarapoense tem apenas quatro e está na zona de rebaixamento.

No grupo A, o Costa Rica foi o primeiro a garantir a vaga para as quartas de final, o clube do norte do Estado tem 15 pontos. A Serc, de Chapadão do Sul, tem nove pontos. O Operário vem com seis, seguido por Coxim, com quatro pontos. O último colocado e que está na zona de rebaixamento é o Comercial com apenas um ponto.