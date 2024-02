Estão abertas as inscrições de fóruns para gestores de esporte e atletas de MS

O Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), em parceria com o CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), nos dias 20 e 21 realizam dois Fóruns com o objetivo de fortalecer o esporte no Mato Grosso do Sul.

No dia 20 de fevereiro acontece o Fórum Estadual de Políticas de Esporte e Lazer organizado pela Fundesporte, e tem o objetivo de reunir gestores e atletas para a formação de diretrizes de políticas de esporte para os próximos 4 anos.

No dia 21 de fevereiro, é a vez do Fórum Estadual de Formação Esportiva organizado pelo CBC com apoio da Fundesporte. A ação visa o fortalecimento dos clubes, associações e institutos esportivos, e contará com a participação dos embaixadores do CBC, os medalhistas e campeões olímpicos Emanuel Rego, Lars Grael e André Heller.

Ambos os Fóruns são gratuitos e abertos ao público, serão realizados no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Os eventos são individuais, e para participar, é necessário inscrever-se em cada um dos Fóruns que possuem os links disponibilizados abaixo.

Fórum Estadual de Políticas de Esporte e Lazer

No dia 20 será realizado o Fórum Estadual de Políticas de Esporte e Lazer. O evento é direcionado a Gestores Esportivos, Presidentes de Federações/Associações e a Comunidade Esportiva.

O objetivo é estabelecer diretrizes dos próximos 4 anos do esporte no Mato Grosso do Sul, com base nas três manifestações esportivas: formação, vivência e excelência.

Ao reunir segmentos representativos da área esportiva, paradesportiva e de lazer, gestores e atletas podem pensar no esporte como política pública para continuar fazendo a diferença na vida dos Sul-Mato-Grossenses.

Serviço:

Dia: 20/2

Horário: 8h-12h / 13h-17h

Inscrições até o dia: 16/2

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Para se inscrever basta acessar o link

Fórum Estadual de Formação Esportiva

No dia 21 será realizado o Fórum Estadual de Formação Esportiva do Mato Grosso do Sul. O evento é direcionado a Gestores de Clubes, Presidentes de Federação, Gestores Municipais e Atletas no Geral.

Os Fóruns por todo o país acontecem em parceria com as Secretarias Estaduais de Esporte, Clubes Integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC e Sindicato de Clubes do Estado

A ação reunirá gestores, profissionais, treinadores, atletas de clubes formadores, pesquisadores e autoridades da área esportiva.

Com a realização em parceria com a Fundesporte e o Círculo Militar de Campo Grande, e apoio do Ministério do Esporte e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), o evento visa aprimorar a troca de conhecimentos, experiências e tendências no campo esportivo, com foco especial na Formação de Atletas dentro de Clubes, Associações e Institutos Esportivos.

O tema central desta edição será "O CBC e a Universalização do Programa de Formação de Atletas Olímpicos com apoio dos Municípios e Estados". Destacando o compromisso do CBC com a formação esportiva em todo o país, o fórum contará com palestras de representantes, dirigentes e dos embaixadores do CBC, os medalhistas e campeões olímpicos Emanuel Rego, Lars Grael e André Heller.

O evento representa uma oportunidade ímpar para os participantes discutirem e aprenderem sobre as práticas e políticas que impulsionam a formação de atletas no Brasil. Após o êxito das edições anteriores, a expectativa é que este evento contribua significativamente para o fortalecimento da Rede Nacional de Clubes Formadores, destacadamente do estado do Mato Grosso do Sul.

Serviço:

Dia: 21/2

Horário:

Credenciamento: 13h

Abertura: 14h30

Inscrições até o dia: 9/2

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Para se inscrever basta acessar o link