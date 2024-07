Estão abertas as inscrições para Festival de Praia em Sonora

Nos dias 27 e 28 de julho, o Balneário do Sol, em Sonora, será palco do Festival de Praia. O evento contará com oficinas de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia e diversas atividades de lazer. A organização é da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O festival oferecerá oficinas de beach tennis, vôlei de praia e futevôlei, além de uma área de lazer com pinturas faciais, brinquedos infláveis e brinquedoteca. A Fundesporte também lançará o projeto de lazer "Intergeracionalidade", que objetiva oferecer atividades para pessoas idosas, incluindo jogos de mesa, malha e bocha, permitindo que participem e vivenciem as atividades junto às suas famílias.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, ressaltou o impacto positivo do evento para a comunidade local. "Eventos como o Festival de Praia em Sonora são essenciais para promover o turismo e fortalecer a economia local. Além de proporcionar entretenimento e atividades esportivas, o festival ajuda a divulgar as belezas naturais de nossa região e a atrair, inclusive, visitantes de outras partes do país”.

Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, destacou a importância de incentivar os esportes de areia no interior do estado. “A promoção dos esportes de areia contribui para a formação de uma cultura esportiva mais ampla e diversificada. Ao oferecer novas opções de lazer e esporte, estamos incentivando a população a adotar um estilo de vida mais ativo e saudável. Estaremos oferecendo a oportunidade de participar de oficinas de modalidades que têm conquistado cada vez mais adeptos, como o beach tennis, o futevôlei e o vôlei de praia”.

Durante o Festival de Praia em Sonora, será realizada a terceira etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia adulto, nas categorias feminino e masculino. No final da tarde de sábado (27), ocorrerá o concurso Garota e Garoto Praia - Sonora 2024.

Para mais informações e inscrições, entre em contato pelos números (67) 8160-8075 [André Chita - vôlei de praia] e (67) 9263-8972 [Tony Vieira - beach tennis]. As inscrições para a modalidade de futevôlei serão realizadas no local do evento.

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul