Estudantes-atletas de MS disputam Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17

Divulgação

Mato Grosso do Sul participará do Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17, nos gêneros feminino e masculino, em Brasília (DF), entre os dias 7 e 15 de setembro. A delegação sul-mato-grossense é coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), e será composta por 20 atletas, dois dirigentes e dois técnicos.

O objetivo principal do campeonato é incentivar a prática esportiva entre jovens de 15 a 17 anos, especialmente os estudantes das redes públicas e privadas de ensino de todo o país. Além disso, busca promover ampla mobilização da juventude estudantil brasileira em torno do esporte, estimulando valores como disciplina, cooperação e superação.

A competição é organizada pelo Ministério do Esporte em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e a Federação Regional do Desporto Escolar do DF, e apoio da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão).

Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda destacou a relevância da modalidade no Brasil. “O futsal é o esporte mais praticado no país, e também conta com muitos adeptos ao redor do mundo. Entendemos que investir na base é essencial para formarmos, no futuro, atletas sul-mato-grossenses de alto rendimento na modalidade”.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo, complementou que “o esporte escolar tem um papel fundamental no desenvolvimento dos nossos jovens atletas e na expansão da prática esportiva em Mato Grosso do Sul. A promoção de competições nacionais como essa motiva os nossos atletas a se destacarem cada vez mais, buscando a excelência em suas trajetórias esportivas”.