Estudantes de Bonito disputam torneio internacional de Judô na Argentina

Quatro atletas do programa Futuros Talentos, desenvolvido pela Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com professores e treinadores de diferentes modalidades esportivas, participaram do Torneio Internacional de Judô, que aconteceu na cidade Argentina de Formosa nos dias 28 e 29. Os atletas estão sob o comando do Sansei Silvio Rosa.

O programa Futuros Talentos conta hoje conta com a participação de mais de 50 alunos e seguem para a disputa os atletas revelação do projeto sendo eles:

Karen Neto Galvão, Lara Neto Galvão, Lara de Pasquale na categoria feminina e Cristhian Alves Satirio na categoria masculina.

A Sansei Simone Maria, que auxilia o professor Silvio Rosa no Projeto de treinamento, também acompanha a delegação como auxiliar técnica.

“O Judô é uma modalidade que vai além da atividade física, ela ajuda a moldar o caráter da criança e ajuda na autodisciplina, por isso é muito importante apoiar modalidades como estas para atender nossas crianças e adolescentes”, afirma o secretário de Esportes Marcelo de Souza.