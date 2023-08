Estudantes de MS participam do Regional de Ginástica Rítmica

Prodesc atende aproximadamente 30 mil alunos / Foto: Divulgação

Carregando o nome de Mato Grosso do Sul, cinco estudantes-atletas da Rede Estadual de Ensino participam do Torneio Regional Centro-Oeste de Ginástica Rítmica. A competição acontece em Goiânia, em Goiás, neste fim de semana, de 11 a 13 de agosto.

Sob orientação das professoras Nathália Borges de Oliveira e Tailaine Ocampos da Silva, as atletas estudam nas escolas estaduais Professor Ulisses Serra e Professora Fausta Garcia Bueno, de Campo Grande. Elas integram o Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), coordenado pela Fundesporte junto à SED (Secretaria de Estado de Educação), que oferece treinamento desportivo para crianças e jovens no contraturno das aulas.

Representam o estado as ginastas Maisa Borges Rojas, Fernanda Rafaela Soares, Klarissa Vitória Godoy, Gabriely Armoa e Lavínia Matas. Para a técnica Tailaine Ocampos, a competição na capital goiana é uma experiência única para as ginastas. Elas vão para as disputas na categoria juvenil, de 13 e 14 anos, e buscarão medalhas nos aparelhos arco, bola e três cordas.

"Nossa participação no Regional incentiva as alunas-atletas a terem uma visão diferente da modalidade, mostrando que podem ir além do que imaginam, e proporciona uma nova vivência. Algumas meninas que vieram nunca nem tinham saído de Campo Grande, muito menos viajado de avião. Treinamos muito e estamos confiantes em obter ótimas colocações", destaca a professora de Educação Física.

Além de incentivar a prática esportiva relacionada aos aspectos educacionais e à preparação para a vida em sociedade, o Prodesc objetiva identificar potenciais talentos esportivos entre os alunos-atletas. "É muito importante a presença do Prodesc nas escolas. Hoje, temos algumas alunas antigas que se descobriram na modalidade, se formaram em Educação Física e são professoras de ginástica rítmica. O programa também é capaz de melhorar a qualidade vida e o rendimento escolar", completa Tailaine.

Atualmente, o Prodesc atende aproximadamente 30 mil alunos, de 310 escolas estaduais, em 73 municípios. Ao todo, são 24 modalidades esportivas ofertadas (convencionais e paralímpicas), individuais e coletivas.

Confira neste link a programação e mais detalhes do Torneio Regional Centro-Oeste de Ginástica Rítmica. A equipe de ginastas tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).