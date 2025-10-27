Etapa dos Jogos Aberto de MS em Naviraí define classificados para a final

A fase final está marcada para acontecer em Três Lagoas / Fundesporte

Naviraí sediou a última fase regional dos JAMS (Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul), entre os dias 24 e 25 de outubro, reunindo equipes de Naviraí, Batayporã e Ivinhema nas modalidades de futsal e voleibol. Após disputas acirradas, os times vencedores foram Naviraí no futsal e Ivinhema no voleibol, garantindo vaga na fase final da competição.

Com a etapa de Naviraí, os JAMS encerram suas seis fases regionais, realizadas em Ponta Porã, Aquidauana, Paranaíba, Maracaju e Coxim, reunindo 43 municípios inscritos. A fase final está marcada para acontecer em Três Lagoas, entre os dias 20 e 23 de novembro, com disputas em quatro modalidades: futsal, voleibol, basquetebol e handebol. Definindo assim os campeões estaduais dos JAMS.

Os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul são uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

A edição de 2025 dos JAMS adota um formato inédito, ampliando o número de jogos e a duração do calendário esportivo para a categoria adulta. Antes restrita a uma fase única e com vagas limitadas, a competição agora é dividida em etapas regionais, permitindo que cada região realize suas próprias disputas classificatórias.

De acordo com o diretor-geral dos JAMS, Leandro Ferreira da Fonseca, o novo modelo aproxima os municípios, estimula uma rivalidade saudável e amplia a participação dos atletas. Ele lembra que, em 2023, cada modalidade contava com apenas oito equipes, número que cresceu significativamente com o novo formato. Leandro também ressalta que o evento preenche uma lacuna importante para atletas a partir dos 16 anos, que muitas vezes deixam de competir após a fase escolar.

Outro aspecto importante destacado por Leandro é a continuidade esportiva que os JAMS garantem. “Desde 2015 houve um fortalecimento do esporte escolar e, dez anos depois, aqueles adolescentes que participaram dos Jogos Escolares se tornaram adultos, mas ainda encontram poucas oportunidades de competição. Na fase universitária há poucas competições e, na fase adulta, quase nenhuma. Por isso, os Jogos Abertos têm o objetivo de fomentar o esporte adulto e incentivar esses jovens a continuarem praticando esporte”.

Arlindo Júnior, de 28 anos, é bancário e capitão do time de Ivinhema, ele conta que já participou dos Jogos Escolares do estado e ressalta a importância dos JAMS para atletas que já não estão mais no nível escolar ou universitário.

“Os JAMS, na vida de um atleta, é muito importante, porque nós, que já não somos mais universitários, às vezes não temos a oportunidade de participar de outro campeonato. Os JAMS vem trazer essa experiência para nós, para que a gente não desista. Gostaria de incentivar outros atletas a participarem também nas próximas etapas. Agora estamos buscando a fase final e contamos com a torcida, pois serão jogos bem disputados.”

A fase final reunirá os campeões regionais, além da cidade-sede e de uma equipe representante de Campo Grande.

*Com informações da Comunicação Setesc

