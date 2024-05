Evento Natação da "base ao alto rendimento" será sediado na Capital

Campo Grande recebe, de 28 a 30 de maio, o curso “Natação da base ao alto rendimento”. A capacitação é promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 28 (clique aqui para se inscrever).

O curso irá abordar a trajetória do atleta Murilo Sartor, da categoria mirim aos Jogos Olímpicos; as técnicas e fundamentos dos nados borboleta, costa, peito e livre; e a organização e gestão de equipe pequena - desafios e metas da natação americana. A capacitação é voltada a acadêmicos e profissionais de Educação Física do município e região.

“Com esse curso quero passar um pouquinho da minha experiência, dessa passagem das categorias de nado até chegar à Olimpíada. E, com isso, mostrar técnicas e suplantar isso através do trabalho que aplicamos aqui em Americana (SP) para revelar novos talentos”, explica o professor Fabio Cremonez, ministrante do curso teórico-prático.

Certificados com carga horária de 20 horas serão emitidos no final do curso aos participantes. A emissão poderá ser feita por meio da plataforma online de cursos, disponibilizada através da parceria entre Fundesporte e Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

A cerimônia de abertura acontecerá no Rádio Clube Cidade na terça-feira (28), onde também haverá o credenciamento, a partir das 18 horas. No mesmo local serão ministradas as aulas teórico-práticas na quarta (29), das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30, e na quinta (30), das 7h30 às 12h30.

Mais informações e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp. As vagas são limitadas.